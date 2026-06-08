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08 июня 2026 в 15:50

«Реал» потребовал лишить «Барселону» 23 титулов

As: «Реал» потребовал аннулировать 23 титула «Барселоны» по делу Негрейры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мадридский ФК «Реал» обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием лишить ФК «Барселону» 23 титулов, сообщает издание As. Речь идет о трофеях, завоеванных в период с 2001 по 2018 год.

Требование связано с расследованием по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикеса Негрейры. В указанный период каталонский клуб завоевал девять титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и восемь Суперкубков Испании.

Дело Негрейры получило огласку в 2023 году после сообщений о многомиллионных выплатах со стороны «Барселоны» бывшему функционеру судейского корпуса. Сам Негрейра утверждал, что оказывал клубу консультационные услуги по вопросам судейства.

Ранее папа римский Лев XIV во время визита в Испанию признался, что симпатизирует мадридскому «Реалу» в противостоянии с «Барселоной». Понтифик отметил, что это легкий вопрос. Он пояснил, что как папа римский болеет за все команды, но как Превост (фамилия понтифика) — за мадридский «Реал».

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