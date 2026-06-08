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08 июня 2026 в 16:03

Стало известно, когда решится судьба иска ЦБ России на 18,2 трлн рублей

Euroclear дали два месяца на обжалование решения по иску ЦБ на 18,2 трлн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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У Euroclear есть два месяца на обжалование судебного решения по иску Банка России на 18,2 трлн рублей, заявил ТАСС управляющий партнер адвокатского бюро «Кульков, Колотилов и Покрышкин» Максим Кульков, представляющий в суде интересы Euroclear. Срок исчисляется с момента публикации полного текста решения.

Сегодня апелляция отказала в обжаловании определения о немедленном исполнении. Решение суда по существу еще не обжаловалось, у нас на это два месяца с момента публикации решения в полном объеме, — указал собеседник агентства.

До этого Центральный банк России попросил Арбитражный суд Москвы немедленно исполнить решение о взыскании около €200 млрд (16,5 трлн рублей) с бельгийской компании Euroclear Bank. Ходатайство поступило 19 мая.

Ранее сообщалось, что более 25 млрд рублей принудительно взыскивают российские приставы с Euroclear Bank по 47 исполнительным производствам. Дела были возбуждены начиная с октября 2024 года на основании судебных приказов из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Кроме того, с мая 2024 года банк не оплатил исполнительский сбор на сумму почти 14,5 млн рублей.

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