КНДР назвали самой удивительной историей экономического успеха

Северная Корея является «самой удивительной историей экономического успеха в мире», сообщила газета The Wall Street Journal. По данным журналистов, несмотря на международные санкции, правящая элита КНДР сейчас богаче, чем когда-либо. Издание ссылается на рассказы тех, кому удалось побывать в стране.

Как утверждает WSJ, экономика Северной Кореи процветает за счет продажи оружия, а также поставок товаров и финансовой поддержки со стороны Китая. Подобного подъема, по мнению авторов статьи, не наблюдалось много лет. Страна не только успешно торгует и получает помощь от партнеров, но и научилась обходить санкции, импортируя больше энергии, комплектующих и различных материалов.

В качестве примеров прогресса северокорейской экономики в последние годы WSJ привела улучшение работы такси (машины теперь вызывают через специальное приложение и отслеживают их прибытие, а ждать приходится гораздо меньше). В ресторанах Пхеньяна подают пиццу из дровяной печи и куриные крылышки, а оплатить заказ можно по QR-коду. Кроме того, на улицах столицы можно увидеть множество китайских электромобилей и других иномарок.

В Пхеньяне также открылись новые зоомагазины, интернет-кафе с видеоиграми и автосалоны, где продаются BMW. Только за прошлый год в городе построили 10 тыс. новых домов — это больше, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго, отмечает издание.

WSJ также ссылается на данные южнокорейских аналитических центров, согласно которым Северная Корея активно увеличивает вместимость своих нефтехранилищ, а в ее портах наблюдается рост числа судов с энергоносителями. По ночам страна стала освещена в три раза ярче, чем пять лет назад, сообщили аналитики.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с государственным визитом. Поездка продлится два дня — с 8 по 9 июня. Это первая поездка китайского лидера в страну более чем за шесть лет.