Рейд в нижегородском кафе обернулся 20 протоколами на мигрантов

После рейда в нижегородском кафе было составлено более 20 протоколов на мигрантов, сообщает «НТА-Приволжье» со ссылкой на военный следственный отдел СКР по Нижегородскому гарнизону. Мероприятие провели сотрудники военного комиссариата и правоохранительных органов.

Как сообщили в военном следственном отделе, проверка была направлена на выявление граждан, получивших паспорт Российской Федерации, но не вставших на воинский учет. Всего проверили 40 человек, пять из которых были переданы сотрудникам комиссариата для организации постановки на учет. Также по итогам рейда составили 21 проток об административных правонарушениях.

Ранее стало известно, что свыше 20 мигрантов принудительно выдворят из России после рейда на строительной площадке в подмосковных Котельниках. Кроме того, под проверку попала подрядная организация, работавшая на объекте. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства возможной организации незаконной миграции.