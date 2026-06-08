ВТБ восстановил работу своих сервисов после DDoS-атаки

ВТБ восстановил работу своих сервисов, все функционирует в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. Там отметили, что специалисты успешно блокируют последствия DDoS-атаки.

Доступность сервисов ВТБ полностью восстановлена для наших клиентов. Все системы работают в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее ВТБ столкнулся с DDoS-атакой на свои онлайн-сервисы. Пользователей предупредили о сбоях в работе «ВТБ онлайн».

До этого пользователи чат-бота ChatGPT по всему миру столкнулись с перебоями в его работе. Жалобы начали поступать примерно в 16:30 мск. Обращения исходили из США, Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Японии и других государств. Некоторые пользователи также отмечали сбои в работе сайта OpenAI и мобильного приложения ChatGPT.

В конце мая в работе чат-бота на базе искусственного интеллекта DeepSeek произошли сбои по всей России. О жалобах сообщили 478 раз, а за вчерашний день — 1297 раз. Чаще всего с неполадками сталкивались в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.