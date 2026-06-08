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08 июня 2026 в 18:16

Житель Калининградской области поджег машину полиции и жестко поплатился

В Калининградской области осудили поджигателя полицейской машины

Фото: СУ СК России по Калининградской области
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Суд признал 26-летнего жителя города Гурьевск Калининградской области виновным в поджоге служебной машины полиции, квалифицировав это преступление как террористический акт, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России в Telegram. Согласно материалам уголовного дела, мужчина действовал под руководством третьего лица, чье дело выделено в отдельное производство, стремясь дестабилизировать работу государственных органов.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. На поджигателя завели уголовное дело по части первой статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение теракта). Противоправные действия злоумышленника были раскрыты сотрудниками Управления Министерства внутренних дел России по Калининградской области.

Ранее студент из Мурманска был приговорен к 15 годам тюремного заключения за содействие украинской стороне в поиске осведомителей о военных объектах, а также за публикацию материалов с пропагандой сепаратизма. Суд установил, что юноша, обучавшийся на третьем курсе, отрицательно относился к специальной военной операции и российской государственной власти, помогая Украине в деятельности, подрывающей безопасность страны.

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