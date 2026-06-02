Студент из Мурманска получил 15 лет тюрьмы за госизмену и помощь Украине

Северный флотский военный суд приговорил помогавшего Украине с поиском информаторов о военных объектах и публиковавшего тексты с призывами к сепаратизму мурманского студента к 15 годам лишения свободы, сообщили в соцсетях представители инстанции. Подсудимый свою вину не признал.

Как установил суд, студент третьего курса выступал против спецоперации, негативно относился к российской власти и оказывал помощь Украине в деятельности, направленной против безопасности России. В одном из мессенджеров он познакомился с представителем запрещенной в РФ организации и получал от него задания, связанные с размещением в администрируемом им Telegram-канале сведений о наборе информаторов и разведчиков для сбора данных о военных объектах и маршрутах движения военной техники, а также с составлением и распространением текстов для дестабилизации обстановки в стране.

В феврале 2025 года осужденный подготовил текст со сведениями о состоянии современного сепаратизма, направленный на разрушение существующей системы власти в России, и разместил ссылку в Telegram-канале для неограниченного круга пользователей. Он также готовил другие материалы с призывами к сепаратизму и подрыву конституционного строя РФ и активно участвовал в деятельности запрещенной структуры. Его задержали в Мурманске 15 мая 2025 года.

Северный флотский военный суд признал М. виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на один год, — говорится в сообщении суда.

Отбывание первых трех лет назначено в тюрьме. Оставшуюся часть срока он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее житель Калининградской области был приговорен к 21 году лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, а также в подготовке теракта по заданию представителя ВСУ.