Еще один подмосковный город лишился электросамокатов Прокат электросамокатов приостановили в Подольске

Прокат электросамокатов приостановили в Подольске, следует из постановления главы городского округа, опубликованного на сайте администрации. Мера введена до заключения соглашения о взаимодействии при использовании СИМ на территории города.

Приостановить деятельность кикшеринговых сервисов на территории городского округа Подольск, — говорится в документе.

Ранее электросамокаты запретили в подмосковном Чехове. В постановлении указано, что это решение принято из-за отсутствия необходимой для данного транспорта инфраструктуры. Прокат самокатов также отменили в Раменском. Причинами такого решения называют нарушения правил парковки этих СИМ, а также отсутствие контроля со стороны операторов.

До этого стало известно, что летом в Иркутской области ужесточат контроль за детьми на электросамокатах, питбайках и квадроциклах. Отмечается, что если ребенка на мотоцикле, питбайке или квадроцикле увидят сотрудники ГАИ, родителям несовершеннолетнего будет грозить штраф.

Социолог Ярослав Климов заявил, что запрет на использование электросамокатов принесет больше вреда, чем пользы. По его словам, в нескольких регионах после запрета электросамокатов выросло количество пробок.