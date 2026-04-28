Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 15:43

Социолог ответил, нужно ли запрещать электросамокаты

Социолог Климов: запрет электросамокатов не принесет пользы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запрет на использование электросамокатов принесет больше вреда, чем пользы, заявил «ФедералПресс» ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов. По его словам, в нескольких регионах после запрета электросамокатов выросло количество пробок.

Опыт показывает: те, кто пользовался самокатами для ежедневных поездок, пересели на автомобили. Пробок стало больше, а не меньше. Именно это делает тотальный запрет сомнительным решением даже для тех, кто искренне устал от хаотичной езды по тротуарам, — рассказал Климов.

Эксперт подчеркнул, что проблема с самокатчиками должна регулироваться не запретами, а внедрением культуры езды. По его словам, для такого вида транспорта нужна соответствующая инфраструктура.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев заявил, что кикшеринги должны отвечать за ДТП с самокатами. По его словам, ежегодно люди гибнут из-за наездов, счет травмированных идет на тысячи, а самокатный сезон уже отмечен серьезными происшествиями.

Общество
самокаты
запреты
автомобили
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.