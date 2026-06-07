Приметы 7 июня — Иван — Медвяные росы: что такое медовая роса, чем она опасна

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Что можно и нельзя делать 7 июня

Приметы 7 июня — Иван — Медвяные росы: что такое медовая роса, чем она опасна

В народе сегодня отмечали праздник, который на Руси называли Иваном — Медвяные росы. В церковном календаре это день Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народном сознании эта дата связывалась с появлением на листьях растений липкого сладковатого налета, который называли «медвяной» или «медовой» росой. В отличие от обычной утренней росы, этот налет крестьяне недолюбливали и считали опасным.

Погодные приметы на Ивана — Медвяные росы, 7 июня

Если на рябине к 7 июня появилось очень много цветов, урожай овса и льна превзойдет все ожидания.

Обильная обычная (прозрачная) роса ранним утром — к погожему, теплому и солнечному дню.

Если на Ивана гремит сильный и затяжной гром, в ближайшие недели возможны частые ливни с градом.

Если дует сильный северный ветер, июнь будет прохладным, но сухим.

Приметы о зверях, птицах и насекомых 7 июня

Лягушки молчат и не выходят на берег — к скорому похолоданию или затяжным дождям.

Пчелы активно летят к ульям и роятся на пасеке — впереди долгий период летнего зноя.

Что такое медовые росы, и чем они опасны по приметам

Славяне верили, что медвяный налет на растениях появляется не от добра, а от «вредных ветров» или проделок нечистой силы.

Считалось, что медвяная роса пагубно влияет на здоровье домашних животных. Если скот съест траву с таким налетом, он может серьезно заболеть. Поэтому 7 июня пастухи выгоняли коров и овец на пастбища только после того, как утреннее солнце полностью высушивало траву.

Огородники знали, что сладкий налет на листьях ржи или овощей предвещает появление вредителей (в современной терминологии — тли или мучнистой росы). Чтобы уберечь грядки, их окропляли чистой колодезной водой или настоем золы.

Несмотря на опасения, день считался удачным для высадки рассады поздней капусты. Хозяйки делали это ранним утром, стараясь, чтобы никто посторонний не видел процесса.

Что можно и нельзя делать 7 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 7 июня

Высаживать рассаду капусты и бобовых. Считается, что посаженные сегодня культуры успеют дать крепкие плоды до осени.

Ухаживать за пчелами и пасекой. Святой Иоанн считался покровителем пчеловодов, поэтому любые работы с ульями сегодня проходят успешно.

Проводить время в семейном кругу. Воскресный день отлично подходит для отдыха, совместных обедов и спокойных бесед на свежем воздухе.

Очищать садовый инвентарь. Приведение в порядок инструментов привлекает лад и продуктивность в огородные дела.

Что нельзя делать 7 июня

Жаловаться на капризы природы. Верили, что, если выказывать недовольство погодой на Ивана, лето может отплатить неурожаем.

Оставлять незакрытыми окна в хлев или птичник. Существовало суеверие, что через открытые проемы в помещение может проникнуть лесной сквозняк, несущий болезни животным.

Брать в долг или давать деньги взаймы во второй половине дня. Считалось, что финансовые обязательства, принятые сегодня, могут затянуться на все лето.

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