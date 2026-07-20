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20 июля 2026 в 00:05

Приметы 20 июля: Авдотья Сеногнойка — собираем первую чернику

Приметы 20 июля Приметы 20 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В третьей декаде июля, 20 числа, верующие вспоминают святую Евдокию (в русской традиции — Авдотьи). На Руси ее еще прозвали Авдотья Сеногнойка. Середина лета славилась своей капризной погодой: именно на Авдотью часто начинались затяжные, теплые дожди, из-за которых скошенное на лугах сено могло быстро сопреть и испортиться. Крестьяне старались убрать все скошенные травы в стога до того, как небо затянет тучами.

Основные приметы 20 июля и их значение

Авдотьин день символизирует рубеж, когда лето начинает клониться к осени. В этот период дожди становятся частыми гостями, что диктовало крестьянам необходимость торопиться с заготовкой кормов для скота. С днем связано множество запретов: не рекомендовалось купаться в водоемах, стирать белье, давать и брать в долг. Считалось, что нарушивший запрет может навлечь на себя неудачу и ссоры.

Погодные приметы

В народе говорили, если на Авдотью пойдет дождь, то земля семь недель не просохнет. Напротив, если на Авдотью стоит сухой и ясный день, то крестьяне могли вздохнуть с облегчением: сенокос завершится благополучно, а грядущая осень будет долгой, мягкой и комфортной.

  • Небо, ставшее белесым и мутным, предвещало ухудшение погоды.

  • Пауки, покидающие укрытия, сулили сухую и теплую погоду.

  • Громкий крик журавлей на закате предвещал ясное утро.

Погодные приметы Погодные приметы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для дома и быта

В этот день было принято завершать сенокос и накрывать сено, чтобы защитить его от гнили. Хорошей традицией считалось собрать чернику и заготовить ее на зиму.

Дом окуривали дубовым дымом для защиты от нечистой силы и пожара. Женщины плели пояса из колосьев как обереги. Не рекомендовалось стирать белье, чтобы вместе с водой не «утекали» деньги. Запрещалось заготавливать банные веники и выносить мусор вечером.

Для работы и денег

20 июля следует быть осторожным. Если на Авдотью завершить старый, затянувшийся проект, то это откроет дорогу для новых крупных денежных поступлений. При этом торговля и любые финансовые операции сегодня могут обернуться убытком. Зато день считался удачным для спонтанных покупок — верили, что судьба сама приведет человека к нужной вещи. Также благоприятно было стричь волосы и делать уходовые процедуры.

Для любви и отношений

В личной сфере строжайше запрещались ссоры, ругань и пересуды — они могли привести к долговременным конфликтам и бедам. Авдотья не считалась днем для романтики: не рекомендовалось заводить новые отношения, ходить на свидания, свататься и жениться. Считалось, что такие союзы будут непрочными и могут закончиться скорым расставанием.

Приметы об отношениях Приметы об отношениях Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы 20 июля: что делать?

Постарайтесь провести этот день максимально продуктивно, наведите порядок в текущих делах, помогите тем, кто просит о поддержке, и уделите вечер уютному семейному общению.

К чему снится пистолет, читайте в нашей статье.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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