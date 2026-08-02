Приметы 2 августа — Ильин день: самый важный народный праздник августа

2 августа православная церковь чтит память ветхозаветного пророка Илии — одного из самых почитаемых святых на Руси. В народном календаре этот день называют Ильиным или Грозовым — считается, что пророк Илия разъезжает по небу на огненной колеснице, меча молнии и карая нечистую силу. На Руси верили, что именно с этого дня лето поворачивает к осени.

Основные приметы 2 августа и их значение

Ильин день символизирует поворот природы от лета к осени, очищение земли дождевыми грозами и наступление времени усердного сбора нового урожая. Предки верили, что с 2 августа вода в водоемах остывает («Илья воду остудил»), завершается купальный сезон.

Погодные приметы

Какая погода 2 августа — такой будет и осень. Если день выдался сухим и солнечным, жаркая погода продержится еще шесть недель.

Дождь 2 августа сулит богатый урожай ржи на следующий год. Попасть под ильинский дождь — к крепкому здоровью на весь год.

Жаркая погода в Ильин день — к холодной и суровой зиме. Сухой день предвещает обилие пожаров.

Комары и мухи перестают кусаться — скоро заморозки. Ласточки летают низко — к дождю.

Погодные приметы 2 августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для дома и быта

Главная традиция Ильина дня — строгий запрет на купание. Считалось, что после 2 августа вода в водоемах становится холодной, а русалки и водяные могут утащить неосторожного купальщика на дно. В народе говорили: «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается».

Хорошей традицией считалось посещать церковь и молиться пророку Илии о защите урожая и благополучии в семье.

Чтобы уберечь дом от молнии, люди плотно закрывали окна и двери, а во двор выносили металлические предметы. Запрещалось работать в поле и по дому — считалось, что Илья может наказать молнией.

Собак и кошек в этот день не пускали в дом — верили, что в них может вселиться нечистая сила.

Строго запрещалось смотреться в зеркало — считалось, что отражение может забрать силу и красоту.

Нельзя было хвалиться своими успехами и достатком — это могло навлечь сглаз.

Для работы и денег

В Ильин день запрещалось работать в поле и огороде — тяжелый труд мог разгневать пророка и навлечь беду на всю деревню. Также под запретом были рыбалка и охота. Хорошей приметой было угощать нищих и странников — это привлекало достаток в дом. Если в этот день в доме был накрыт богатый стол, это сулило финансовое благополучие.

Участники крестного хода в честь пророка Божия Илии Фото: Илья Питалев /РИА Новости

Для любви и отношений

Ссоры в Ильин день строжайше запрещены — Илья-пророк мог наказать нечестивцев молнией. День считался неблагоприятным для сватовства и свадеб. А вот совместная трапеза с соседями и близкими, по поверьям, укрепляла дружбу и семейные узы.

Приметы 2 августа: что делать?

Сходите в церковь, поставьте свечу пророку Илии и попросите защиты для дома и урожая. Если пойдет дождь — не прячьтесь, умойтесь ильинской водой для здоровья. Избегайте ссор, не работайте в поле и не купайтесь в водоемах. Вместо этого устройте праздничный обед или ужин и пригласите на него близких.

Более подробно о традициях Ильина дня рассказали в отдельной статье.