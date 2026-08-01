Приметы 1 августа — Макринин день: как угадать погоду на осень?

В первый день последнего летнего месяца православная церковь чтит память преподобной Макрины (Макриды), сестры Василия Великого. В народном календаре этот праздник называют Макрининым днем, или Мокринами. И не случайно: в этот период часто идут дожди. На Руси бытовала поговорка: «Макрина мокра — и осень мокра».
Основные приметы 1 августа и их значение
Этот день знаменовал поворот к осени, финал летней жары и начало сбора урожая овощей, грибов и ягод.
Погодные приметы
На Макринин день погода указывала, какой будет осень.
Дождь 1 августа — к сырой и дождливой осени.
Сухой день — к сухой осени и долгому бабьему лету. Приметы утверждали: если на Мокрину нет дождей, сухая погода продержится еще шесть недель.
Восточный ветер — к грозе или засухе
Звездопад — к сильному ветру.
Глухой гром — к слабым дождям, сильный — к ливням.
Поведение животных тоже служило подсказкой: ласточки и стрижи летают низко — к дождю; очень много комаров — к жаре; лягушки попрятались — к теплу; муравьи исчезли — к дождю; пауков не видно — к похолоданию.
Для дома и быта
В Макринин день хозяйки наводили порядок в доме, поскольку он считался благоприятным для уборки, стирки и глажки. Женщины отправлялись в лес за целебными травами, ягодами и грибами — верили, что растения, собранные 1 августа, обретают особую силу. Мужчины посещали баню: крепкий пар «выпаривал» болезни и давал заряд сил на весь август.
Строго запрещалось работать в поле и на огороде — считалось, что земляные работы могут «разгневать» природу. Нельзя было ссориться с близкими, ходить грязным, поднимать с земли найденные вещи или деньги, впускать в дом уличных животных и выгонять домашних. Под запретом были рыбалка, заготовки солений и кваса, стрижка и принятие подарков от чужих людей.
Для работы и денег
День считался неблагоприятным для начала новых дел и финансовых операций. Категорически запрещалось брать или давать в долг — это сулило потерю удачи. Не рекомендовалось совершать крупные покупки и заключать сделки. Зато хорошо было завершать старые дела и избавляться от ненужных вещей.
Для любви и отношений
1 августа отлично подходило для примирения с тем, с кем находились в ссоре. Девушки молились святой Макрине о счастливом замужестве и благополучии в семье. А вот спорить с кем-то не советовали.
Приметы 1 августа: что делать?
Проведите этот день в чистоте и порядке: наведите уют в доме, сходите в баню, соберите целебные травы. Обратите внимание на погоду — она подскажет, какой будет осень. Избегайте ссор, не берите в долг и не беритесь за тяжелую работу в поле.
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