Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 00:05

Приметы 31 июля — Омельянов день: что сулит завершение летней страды?

Приметы 31 июля — Омельянов день Приметы 31 июля — Омельянов день Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В самый последний день второго летнего месяца воцерковленные люди вспоминают мученика Емилиана Доростольского. В народном календаре дату прозвали Омельяновым днем, или Емельяновым днем. На Руси эта дата окончание основной заготовки сена и уборки ржи. По традиции после тяжелых полевых работ крестьяне устраивали банный день: связывали особые веники из ржаных стеблей и полевых трав, чтобы «смыть» усталость, набраться сил и защититься от болезней на всю предстоящую осень.

Основные приметы 31 июля и их значение

Омельянов день в народной традиции символизирует завершение летней страды, телесное и духовное очищение, а также подведение итогов главного этапа полевых трудов. Это рубежный день перехода от тяжелой работы к заслуженному отдыху: предки верили, что 31 июля необходимо смыть с себя накопившуюся усталость, восстановить силы и перестроиться на подготовку к осеннему сезону.

Погодные приметы

  • Туман утром сулил урожай грибов и ясную осень.

  • Жара предвещала холодный декабрь.

  • Желтеющие листья на березах — к ранней осени.

  • Если день солнечный — осень будет теплой; если дождливый — холодной и дождливой.

  • Гром прогремит — осень будет дождливой и затяжной.

Когда солить огурцы по приметам? Когда солить огурцы по приметам? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для дома и быта

В Омельянов день женщины занимались заготовками: солили огурцы, варили варенье, квасили капусту. Всей семьей выходили в огород собирать первые созревшие овощи. Первый сноп освящали в церкви и хранили как оберег до следующего года.

Обязательной традицией было посещение бани — но только до заката и группой, чтобы не столкнуться с духом Банником. Веники для парной плели из ржаной соломы и ароматных трав. Строго запрещалось подметать полы и делать генеральную уборку — считалось, что можно «вымести» из дома удачу и благополучие. Нельзя было стричься и красить волосы — это могло навлечь болезни.

Для работы и денег

В делах финансовых день требовал осторожности. Категорически запрещалось брать или давать в долг — деньги могли «забыть» дорогу домой. Не рекомендовалось начинать новые дела и заключать важные договоренности — они часто рушились. Зато день считался благоприятным для избавления от ненужных вещей: их раздавали бедным, освобождая место для новых полезных покупок. Также было принято помогать нуждающимся.

Для любви и отношений

В личной сфере строжайше запрещались ссоры и ругань во время работы. Нельзя было говорить о свадьбах и венчаниях — это могло привести к ссорам и недоразумениям. Не устраивали шумных пиршеств — чрезмерное угощение могло привести к нищете. Зато день считался благоприятным для укрепления отношений через подарки и угощения для близких.

Приметы 31 июля: что делать?

Используйте этот день, чтобы завершить летние дела: соберите первый урожай, наведите порядок в кладовых и амбарах. Сходите в баню с травяным веником — это снимет усталость и очистит тело и мысли. Помогите нуждающимся, избегайте ссор и не берите в долг.

Все о свойствах алмаза читайте в нашем материале.

приметы
народные приметы
запреты
погода
традиции
обычаи
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина воет — ни бензина, ни дизеля: как топливный кризис парализует ВСУ
Новые пропавшие, «петля смерти», поиски: что известно о деле Усольцевых
На Западе Украину предупредили о катастрофе в Одесской области
Во Владивостоке тушат крупный пожар
Правительство российского региона полным составом подало в отставку
«Будет умирать»: автоэксперт раскрыл мрачное будущее Volkswagen
Пропажа тюменцев в Таиланде: закопанный байк, три ареста и никаких следов
Водитель грузовика пошел на таран автомобиля ТЦК
Жители трех российских регионов в среднем получают более 200 тыс. рублей
В США спрогнозировали, когда ХАМАС пойдет на разоружение
Три российских аэропорта временно закрыли небо
Паштеты для детей в России начнут делать по новым правилам
В МИД России развенчали ложь СМИ-иноагентов о выездных визах
Полиция Таиланда отпустила свидетелей по делу о пропавших россиянах
Нельзя есть на ночь и запивать пищу водой: врач развеяла главные мифы о еде
Не отвернулся лишь СССР: как Запад бросил евреев на растерзание Гитлеру
«Возьмут еще и Одессу»: в США сделали дерзкий прогноз о ситуации на СВО
Российский регион частично лишился электроэнергии
«Серьезный удар»: в ФРГ озвучили, какие потери тяжело переносит Украина
Митрополит Иларион назвал три вещи, о которых нельзя говорить
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.