Приметы 31 июля — Омельянов день: что сулит завершение летней страды?

В самый последний день второго летнего месяца воцерковленные люди вспоминают мученика Емилиана Доростольского. В народном календаре дату прозвали Омельяновым днем, или Емельяновым днем. На Руси эта дата окончание основной заготовки сена и уборки ржи. По традиции после тяжелых полевых работ крестьяне устраивали банный день: связывали особые веники из ржаных стеблей и полевых трав, чтобы «смыть» усталость, набраться сил и защититься от болезней на всю предстоящую осень.

Основные приметы 31 июля и их значение

Омельянов день в народной традиции символизирует завершение летней страды, телесное и духовное очищение, а также подведение итогов главного этапа полевых трудов. Это рубежный день перехода от тяжелой работы к заслуженному отдыху: предки верили, что 31 июля необходимо смыть с себя накопившуюся усталость, восстановить силы и перестроиться на подготовку к осеннему сезону.

Погодные приметы

Туман утром сулил урожай грибов и ясную осень.

Жара предвещала холодный декабрь.

Желтеющие листья на березах — к ранней осени.

Если день солнечный — осень будет теплой; если дождливый — холодной и дождливой.

Гром прогремит — осень будет дождливой и затяжной.

Когда солить огурцы по приметам? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для дома и быта

В Омельянов день женщины занимались заготовками: солили огурцы, варили варенье, квасили капусту. Всей семьей выходили в огород собирать первые созревшие овощи. Первый сноп освящали в церкви и хранили как оберег до следующего года.

Обязательной традицией было посещение бани — но только до заката и группой, чтобы не столкнуться с духом Банником. Веники для парной плели из ржаной соломы и ароматных трав. Строго запрещалось подметать полы и делать генеральную уборку — считалось, что можно «вымести» из дома удачу и благополучие. Нельзя было стричься и красить волосы — это могло навлечь болезни.

Для работы и денег

В делах финансовых день требовал осторожности. Категорически запрещалось брать или давать в долг — деньги могли «забыть» дорогу домой. Не рекомендовалось начинать новые дела и заключать важные договоренности — они часто рушились. Зато день считался благоприятным для избавления от ненужных вещей: их раздавали бедным, освобождая место для новых полезных покупок. Также было принято помогать нуждающимся.

Для любви и отношений

В личной сфере строжайше запрещались ссоры и ругань во время работы. Нельзя было говорить о свадьбах и венчаниях — это могло привести к ссорам и недоразумениям. Не устраивали шумных пиршеств — чрезмерное угощение могло привести к нищете. Зато день считался благоприятным для укрепления отношений через подарки и угощения для близких.

Приметы 31 июля: что делать?

Используйте этот день, чтобы завершить летние дела: соберите первый урожай, наведите порядок в кладовых и амбарах. Сходите в баню с травяным веником — это снимет усталость и очистит тело и мысли. Помогите нуждающимся, избегайте ссор и не берите в долг.

Все о свойствах алмаза читайте в нашем материале.