Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 11:03

В России появилось «целое озеро тархуна»

Озеро Ханка в Приморье окрасилось в ярко-зеленый цвет и приобрело странный запах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вода в пресноводном озере Ханка в Приморском крае приобрела необычный ярко-зеленый цвет, сообщает Telegram-канал VLNews25. По словам местных жителей, вода не только стала странного цвета, но и неприятно запахла. Однако, несмотря на сложившуюся обстановку, многие отдыхающие продолжают купаться в водоеме.

Как объяснил в беседе с KP.RU биолог Вадим Серков, появление «целого озера тархуна», как прозвали это явление в Сети, не представляет угрозы. По его словам, необычный цвет Ханка получила в связи с цветением воды. Подобный окрас — результат массового размножения одноклеточных зеленых водорослей в стоячей воде, подчеркнул специалист.

Ранее сильный шторм в Калининградской области вынес на побережье Балтийского моря большое количество янтаря, смешав «солнечный камень» с водорослями и морским мусором. На пляжах можно найти янтарь разных размеров — от мелких до крупных образцов. Некоторые кусочки минерала волны буквально выбрасывают под ноги прогуливающимся по берегу.

озеро
Приморье
водоросли
водоемы
