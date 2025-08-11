В России появилось «целое озеро тархуна» Озеро Ханка в Приморье окрасилось в ярко-зеленый цвет и приобрело странный запах

Вода в пресноводном озере Ханка в Приморском крае приобрела необычный ярко-зеленый цвет, сообщает Telegram-канал VLNews25. По словам местных жителей, вода не только стала странного цвета, но и неприятно запахла. Однако, несмотря на сложившуюся обстановку, многие отдыхающие продолжают купаться в водоеме.

Как объяснил в беседе с KP.RU биолог Вадим Серков, появление «целого озера тархуна», как прозвали это явление в Сети, не представляет угрозы. По его словам, необычный цвет Ханка получила в связи с цветением воды. Подобный окрас — результат массового размножения одноклеточных зеленых водорослей в стоячей воде, подчеркнул специалист.

