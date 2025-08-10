Шторм в российском регионе превратил пляж в сокровищницу На берег Балтийского моря после шторма вынесло россыпи янтаря

Сильный шторм в Калининградской области вынес на побережье Балтийского моря в районе Балтийска большое количество янтаря, смешав «солнечный камень» с водорослями и морским мусором, сообщает «Российская газета». Сейчас на пляжах можно найти янтарь разных размеров — от мелких крупинок до крупных образцов. Некоторые кусочки минерала волны буквально выбрасывают под ноги прогуливающимся по берегу.

Несмотря на погоду, решили с мужем погулять по Балтийску и удивились, насколько много янтаря лежит прямо на берегу. Море, конечно, часто его здесь выбрасывает, но в таких количествах — редко, — сообщила местная жительница.

Ранее работники янтарного комбината, входящего в структуру Ростеха, сделали необычную находку — самородок янтаря с естественным рисунком в форме сердца. Как пояснили в пресс-службе предприятия, этот уникальный образец образовался в результате соединения различных видов окаменевшей смолы древних хвойных деревьев. Особую ценность находке придает ее необычный состав. Природное «сердце» сочетает в себе три разных вида янтаря: королевский белый, матовый желтый и прозрачный.

Также комбинат представил свое новое достижение в мире моды — платье, полностью изготовленное из балтийского янтаря. На создание этого необычного наряда ушло три месяца кропотливой работы. Основу платья составили 1260 прозрачных пластин с инклюзами — окаменевшими останками древних организмов, преимущественно наземных членистоногих.