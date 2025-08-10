Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 16:51

Шторм в российском регионе превратил пляж в сокровищницу

На берег Балтийского моря после шторма вынесло россыпи янтаря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сильный шторм в Калининградской области вынес на побережье Балтийского моря в районе Балтийска большое количество янтаря, смешав «солнечный камень» с водорослями и морским мусором, сообщает «Российская газета». Сейчас на пляжах можно найти янтарь разных размеров — от мелких крупинок до крупных образцов. Некоторые кусочки минерала волны буквально выбрасывают под ноги прогуливающимся по берегу.

Несмотря на погоду, решили с мужем погулять по Балтийску и удивились, насколько много янтаря лежит прямо на берегу. Море, конечно, часто его здесь выбрасывает, но в таких количествах — редко, — сообщила местная жительница.

Ранее работники янтарного комбината, входящего в структуру Ростеха, сделали необычную находку — самородок янтаря с естественным рисунком в форме сердца. Как пояснили в пресс-службе предприятия, этот уникальный образец образовался в результате соединения различных видов окаменевшей смолы древних хвойных деревьев. Особую ценность находке придает ее необычный состав. Природное «сердце» сочетает в себе три разных вида янтаря: королевский белый, матовый желтый и прозрачный.

Также комбинат представил свое новое достижение в мире моды — платье, полностью изготовленное из балтийского янтаря. На создание этого необычного наряда ушло три месяца кропотливой работы. Основу платья составили 1260 прозрачных пластин с инклюзами — окаменевшими останками древних организмов, преимущественно наземных членистоногих.

янтарь
Калининградская область
штормы
пляжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс признал неуверенность Трампа в успехе переговоров
Атака ВСУ на Коми сегодня, 10 августа: что известно, есть ли пострадавшие
В США выбрали самую уродливую собаку в мире
Изысканный концентрат смородины со специями на зиму
В США нашли связь между встречей Путина и Трампа на Аляске и МУС
Путин поделился планами на Аляске с партнером России
Бурятский шепот в танках и «некрофилы» ЕС: новости СВО на вечер 10 августа
Названо возможное место прощания с актером Краско
В России нашли эффективное оружие против крупногабаритных БПЛА
В московском салоне собаку подстригли вместе с ухом
В Коми прояснили ситуацию с пострадавшими после налета БПЛА
Шторм в российском регионе превратил пляж в сокровищницу
В ОАЭ отреагировали на возможное массовое закрытие счетов компаний из РФ
Каллас одним заявлением выдала страх перед саммитом Путина и Трампа
Озвучена причина возгорания в Ялтинском горно-лесном заповеднике
В Киеве опасаются тайных договоренностей Москвы и Вашингтона
Канада срежет лимит стоимости нефти из России почти на $13
Артиллеристы и операторы БПЛА разнесли узел связи ВСУ
Шквал дождей и холод до +15? Погода в Москве в середине августа: чего ждать
В ГД ответили, на что может пойти Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.