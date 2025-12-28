Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 13:25

Сочинцев предупредили об опасности с моря

Власти Сочи предупредили о шторме с высотой волн до 4,5 метров под Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Синоптики спрогнозировали шторм в Сочи и «Сириусе», сообщили в Telegram-канале администрации города-курорта. Отмечается, что волны будут достигать высоты в 4,5 метра. Волнения на море ожидаются до 1 января.

На море: шторм с волнением до шести баллов и высотой волн до 4,5 метров. В портах возможен тягун. Высока вероятность формирования смерчей над акваторией в районе Сочи и федеральной территории «Сириус». Выход в море крайне опасен! — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 28 декабря, сообщалось, что в горах Сочи и на Красной поляне ожидается лавинная опасность из-за сильного снегопада в предновогодние дни. Как заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, из-за этого могут быть закрыты горнолыжные спуски.

До этого на Сахалинскую область обрушился мощный циклон, из-за которого на Южных Курилах произошли массовые отключения электроэнергии и повреждения жилых домов. Отмечается, что сила ветра достигала 38 метров в секунду.

Также у побережья Курильских островов Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 7,6, сообщили в пресс-службе сейсмостанции «Южно-Сахалинск». Там уточнили, что эпицентр находился на глубине 20 километров.

