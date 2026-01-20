Атака США на Венесуэлу
Российский город-курорт временно запретил полеты

Росавиация: аэропорт Сочи временно прекратил работу

Аэропорт Сочи Аэропорт Сочи Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Аэропорт Сочи временно прекратил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. О возобновлении рабочего графика аэропорта будет сообщено отдельно.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Сочи в Кемерово самолет с более чем 160 пассажирами на борту приземлился в Барнауле из-за технической неисправности. Как передавала Западно-Сибирская транспортная прокуратура, воздушное судно временно отстранили от эксплуатации.

Позже стало известно, что выполнявший рейс из Минеральных Вод самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проинформировали, что, по предварительным данным, причиной инцидента стал снегопад. Пострадавших зафиксировано не было, самолет повреждений не получил.

Сочи
Росавиация
ограничения
аэропорты
