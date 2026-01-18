Вылетевшие из Сочи в Кемерово пассажиры оказались в Барнауле

Вылетевшие из Сочи в Кемерово пассажиры оказались в Барнауле Вылетевший из Сочи в Кемерово самолет приземлился в Барнауле из-за неисправности

Вылетевший из Сочи в Кемерово самолет с более 160 пассажирами на борту приземлился в Барнауле из-за технической неисправности, передает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел в 08:00 по местному времени (06:00 мск). Воздушное судно временно отстранили от эксплуатации.

В ходе выполнения рейса по маршруту Сочи — Кемерово воздушное судно («Боинг 737-800») авиакомпании «Северный ветер» по технической причине осуществило незапланированную посадку в Международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сильный ветер не дал рейсу из Новосибирска приземлиться в аэропорту Братска. Как уточнила пресс-служба воздушной гавани, самолет ушел на запасной аэродром в Иркутске.

Также стало известно, что порядка тысячи пассажиров застряли в аэропорту Краснодара. Они не могли улететь около 30 часов. Отмечается, что в городе задерживался 31 рейс на вылет и прилет. При этом накануне в Краснодарском крае наблюдался сильный снегопад, способствовавший возникновению задержек авиарейсов.