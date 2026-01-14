В российском аэропорту скопились сотни пассажиров Появилось видео, как сотни россиян не могут вылить из Краснодара

Сотни пассажиров в аэропорту Краснодара не могут улететь около 30 часов, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что в кубанской столице задерживается 31 рейс на вылет и прилет. На видео видно, что зал ожидания переполнен.

Как сообщается, утром, 14 января, аэропорт Краснодара временно приостановил прием и отправку самолетов, однако позднее эта мера была отменена. При этом накануне в Краснодарском крае наблюдался сильный снегопад, способствовавший возникновению задержек авиарейсов.

Ранее массовая задержка авиарейсов была зафиксирована в Калининградском международном аэропорту Храброво. Речь идет как о прилетающих самолетах, так и об ожидающих вылета. В общей сложности задержаны 20 рейсов. Уточняется, что совершить посадку в аэропорту Калининграда не могли 13 бортов. Среди них были рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Кроме того, задержаны семь рейсов на вылет в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Уфу.