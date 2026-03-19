Трамп раскрыл катастрофические потери США из-за помощи Украины при Байдене

Соединенные Штаты столкнулись с дефицитом собственных запасов боеприпасов из-за масштабных поставок Украине при предыдущей администрации, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, экс-глава страны Джо Байден передал Киеву значительные объемы военной техники и финансовой помощи, но не позаботился о пополнении американских арсеналов, передает пресс-служба Белого дома.

Вы знаете, Байден передал Украине наличные на сумму $350 млрд и военную технику, но он ничего не восполнил, — сказал Трамп.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США нужно сохранять боеприпасы для себя вместо их отправки на Украину. Он напомнил, что нынешняя ситуация с нехваткой вооружения для иранской операции была спровоцирована политикой Байдена.

Кроме того политолог Андрей Кортунов предположил, что США не собираются прекращать переговоры по урегулированию украинского конфликта из-за войны с Ираном. По его словам, продолжительность паузы в мирном процессе зависит только от сроков разрешения кризиса на Ближнем Востоке.