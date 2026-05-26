Ради семьи, а не блуда: депутат Кузнецов о браках и разводах в России

Ответственного отца или мать нельзя вычеркнуть из жизни ребенка после развода, считает депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов. По его мнению, построение крепкой семьи требует труда и смирения. О том, почему разводятся звездные пары, как защитить детей и какую роль играют отцы в воспитании ребенка, парламентарий рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Каков первый шаг на пути к разводу: мнение депутата

— Почему же распадаются пары?

— Согласно статистике, набор причин скорее связан с нереализовавшимися ожиданиями: [один из супругов] мало зарабатывает, мало времени проводит с семьей и так далее. В «запрещеннограмах» (подразумевается соцсеть Instagram — деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru) женщины видят картинки красивой жизни жен и любовниц миллиардеров, на себя это примеряют. И думают: а мой-то почему столько не зарабатывает, чем я хуже. Это первый, но большой шаг к распаду семьи.

Что думает Кузнецов о скандале с Марией Мироновой

— Вспомнился недавний скандал актрисы Марии Мироновой с бывшим мужем Андреем Сорокой, который моложе ее на 16 лет. Он сейчас судится с ней за право общения с сыном.

— Представьте себе состояние ребенка, чьи родители находятся в состоянии войны. Для него это огромный стресс, возможно, что ему потребуется лечение психологов в будущем. То есть своими «семейными войнами» взрослые калечат психику и судьбы собственных детей.

[Некоторым россиянам] проще развестись, [чем трудиться над браком]. Дальше — в ряде случаев — женщины используют ребенка как инструмент манипуляции: добиться выгодного раздела имущества, получить алименты и пособие от государства и так далее. Поэтому сейчас словосочетание «сходить замуж» все больше приобретает популярность. Просто взять и сходить замуж. Это ужасно — и по звучанию, и по смыслу.

Мария Миронова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Каким видите выход из ситуации с воспитанием детей после развода?

— На основании успешного международного опыта мы с «Международным союзом отцов» разработали и внесли в Госдуму пакет законов об утверждении в России вовлеченного и ответственного отцовства, о важности которого говорил президент в конце прошлого года. Главной инициативой является наш закон о совместном воспитании после развода. Я считаю его ключевым решением проблемы. В соответствии с ним нельзя будет вычеркнуть ответственного отца или мать из жизни ребенка. Придется договариваться.

В Израиле, Греции, Бразилии, ЮАР, многих других дружественных и недружественных странах совместное воспитание уже внедрено и приносит добрые плоды. Таким образом гарантируются права каждого ребенка на маму и папу и профилактируются разводы. Кстати, после внедрения закона о совместном воспитании в Кентукки — это один из самых консервативных американских Штатов — количество разводов сократилось на 25%.

Также важно работать с общественным мнением — через кино, телевидение, блогосферу. Пропагандировать и всячески повышать авторитет вовлеченного отцовства. Надо вдохновить мужчин становиться настоящими и вовлеченными отцами.

Как опыт СССР может помочь в решении проблем с разводами

— Какие мужья самые верные? Есть ли статистика на этот счет?

— Нет таких данных. Но в чем источник духовной силы? В Боге. По моему мнению, самые верные мужья и жены — это люди, разделяющие традиционные духовно-нравственные ценности. Семья — это не бабочки в животе, а труд, и смирение, и работа над собой, и духовный рост. Поэтому если вы хотите найти верного мужа или жену, то и следует искать в среде духовных людей. В церковной общине, например.

— Певица Наталья Штурм, которую вы приглашали в Госдуму на Круглый стол по вопросам осознанного отцовства, предложила создать платформу знакомств на «Госуслугах». Как оцениваете инициативу?

Наталья Штурм дает интервью интернет-изданию NEWS.ru в фойе Государственной думы Российской Федерации Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Я считаю, что русским людям нужна такая платформа. Именно для того, чтобы создавать семьи, а не ради блуда.

— Может ли помочь в сохранении семьи опыт СССР? Загулявшие, например, муж или жена в Советском Союзе подвергались общественному порицанию публично.

— Многое в опыте СССР полезно и сейчас следовало бы переосмыслить. Например, известное сталинское решение об отмене алиментов для внебрачных детей и одновременно внедрение пособия для матерей-одиночек.

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, было очень мало мужчин. Дело не только в демографии. Кроме того, стоял вопрос уважения к фронтовику — мужчине. Преследовать его за неуплату алиментов было бы неприемлемо. Я не к тому, что сейчас надо алименты отменять. Безусловно, нет.

Я как депутат получаю примерно 1,5 тысячи обращений ежемесячно от участников СВО. В этом потоке звучат просьбы о помощи фронтовикам-отцам. <...> А мы должны быть уверены, что права участника СВО на воспитание собственного ребенка будут максимально защищены. Кроме как законом о приоритетном совместном воспитании, другого варианта [защиты] я не вижу.

Если отец может и хочет воспитывать ребенка, то он должен иметь на это право. Так же и мать должна быть защищена от беспредела со стороны бывшего мужа.

— Можно ли считать правильной семьей Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Аллу Пугачеву? Или брак со столь существенной разницей в возрасте больше напоминает бизнес-брак?

— С этой парой лично не знаком, поэтому не могу комментировать. Да и не дело депутатов лезть в чужие отношения. Наша задача — создать условия, чтобы русские семьи были крепкими и счастливыми.

Вернусь к вашему вопросу. Пока наши отцы <...> живут на 10 лет меньше матерей, то, может, и есть смысл женщинам выходить замуж за молодых, чтобы не жить вдовами. Правда, такое решение требует от жены гораздо больше мудрости — уважать и поддерживать авторитет молодого и менее опытного мужа.

Недаром Библия говорит, что мудрая женщина построит свой дом, а глупая разрушит собственными руками. Ответственность за воспитание детей лежит в первую очередь на отцах, но атмосфера в семье зависит от женщины. Особенно в современных условиях.

