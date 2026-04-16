Штурм предложила разработать дейтинг-приложение на базе «Госуслуг»

Певица и блогер Наталья Штурм выступила с инициативой создать на базе портала «Госуслуги» специализированную платформу «Семья». По ее замыслу, сервис поможет мужчинам и женщинам знакомиться именно для создания семьи и рождения детей. Соответствующее предложение она озвучила в ходе круглого стола в Госудуме, посвященного теме отцовства, передает корреспондент NEWS.ru.

Моя инициатива связана с тем, чтобы на базе «Госуслуг» сделать платформу «Семья», где женщины и мужчины могут познакомиться именно с целью рождения детей, именно с целью образования ячейки общества — семьи, — отметила она.

Штурм пояснила, что на платформе будут размещаться реальные фотографии кандидатов, их подробные биографии, а также, возможно, результаты анализов. Она подчеркнула, что многие женщины не знают, от кого рожать, и в итоге выбирают «кого попало».

Ведь что происходит? У нее возраст уже, она хочет семью, она хочет детей, а кандидата нет. И что в такой ситуации делать? Кто попало. А он потом скажет: а я и не хотел детей, мне это все не надо, — подчеркнула певица.

Штурм отметила, что государство не заинтересовано в распространении тренда на соло-материнство. По ее словам, государству нужны семейные пары, отношения которых можно регулировать — например, при содействии психологов.

Ранее в России зафиксировали резкий всплеск интереса к «соло-материнству» — осознанному решению женщин рожать детей без участия партнера. За последние четыре года спрос на процедуры ЭКО и искусственной инсеминации вырос на 40–50%. В клиники донорства все чаще обращаются состоятельные женщины в возрасте от 30 до 45 лет.