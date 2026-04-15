Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 10:18

Среди россиянок вырос спрос на донорскую сперму

В России вырос спрос на ЭКО при осознанном соло-материнстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России зафиксирован резкий всплеск интереса к «соло-материнству» — осознанному решению женщин рожать детей без участия партнера, сообщает Telegram-канал Baza. За последние четыре года спрос на процедуры ЭКО и искусственной инсеминации вырос на 40–50%. В клиники донорства все чаще обращаются состоятельные женщины в возрасте от 30 до 45 лет.

Сотрудники медицинских центров рассказали каналу, что многие клиентки имеют негативный опыт отношений и стремятся избежать семейных конфликтов или судебных споров при разводе. Социологи связывают этот тренд с общим недоверием к мужчинам и глобальным стремлением женщин к полной финансовой и личной независимости.

Однако психологи предупреждают о рисках чрезмерной эмоциональной привязанности, которая может навредить развитию ребенка. Специалисты опасаются, что отсутствие второго родителя может привести к формированию нездоровой психологической связи внутри неполной семьи. Психолог Ольга Королева подчеркивает, что в такой ситуации мать берет на себя чрезмерную нагрузку.

Мать вынуждена быть единственным источником заработка, заботы и воспитания. Есть риск построить симбиотические отношения с ребенком, где он становится неким «заместителем» партнера, — предупредила эксперт.

Ранее заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий больницы им. Ф. И. Иноземцева Татьяна Стрижова сообщила NEWS.ru, что рост числа процедур ЭКО в Москве связан прежде всего с уникальными программами поддержки репродуктивного здоровья жительниц города. По ее словам, на сегодняшний день этому вопросу уделяется повышенное внимание.

Общество
материнство
роды
беременность
рождаемость
демография
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.