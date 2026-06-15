Трамп назвал дату открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив будет полностью открыт в пятницу, 19 июня, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, трансляцию которой вел Белый дом на YouTube-канале. По словам главы государства, пролив частично открыт уже сейчас.

Очень рад сказать, что <...> все сделки подписаны. И [Ормузский] пролив уже частично открыт. <...> Суда, по сути, начинают сейчас выходить. В пятницу он (Ормузский пролив. — NEWS.ru) будет полностью открыт, — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что разминирование Ормузского пролива после подписания сделки между США и Ираном может занять от 40 до 50 дней. Согласно подсчетам, это может привести к задержкам в поставке десятков миллионов баррелей нефти.

До этого Трамп заявил, что судоходство через Ормузский пролив возобновится только после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам американского лидера, данный пункт входит в число ключевых положений готовящегося соглашения. Он добавил, что корабли-тральщики США уже дислоцируются в районе пролива.