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15 июня 2026 в 19:40

Трамп назвал дату открытия Ормузского пролива

Трамп: Ормузский пролив полностью откроют 19 июля

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Ормузский пролив будет полностью открыт в пятницу, 19 июня, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, трансляцию которой вел Белый дом на YouTube-канале. По словам главы государства, пролив частично открыт уже сейчас.

Очень рад сказать, что <...> все сделки подписаны. И [Ормузский] пролив уже частично открыт. <...> Суда, по сути, начинают сейчас выходить. В пятницу он (Ормузский пролив. — NEWS.ru) будет полностью открыт, — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что разминирование Ормузского пролива после подписания сделки между США и Ираном может занять от 40 до 50 дней. Согласно подсчетам, это может привести к задержкам в поставке десятков миллионов баррелей нефти.

До этого Трамп заявил, что судоходство через Ормузский пролив возобновится только после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам американского лидера, данный пункт входит в число ключевых положений готовящегося соглашения. Он добавил, что корабли-тральщики США уже дислоцируются в районе пролива.

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Иран
Дональд Трамп
Ормузский пролив
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