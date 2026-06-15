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15 июня 2026 в 16:44

«Большая семерка» решила устранить зависимость от Ормузского пролива

Макрон: G7 планирует обсудить альтернативы Ормузскому проливу для поставок нефти

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Участники саммита Группы семи (G7) в Эвиан-ле-Бен намерены обсудить строительство инфраструктуры для поставок нефтепродуктов и природного газа в обход Ормузского пролива, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1. Французский лидер подчеркнул, что в рамках работы объединения будет сделано все возможное для снижения зависимости от этой морской артерии.

Макрон напомнил, что до начала конфликта через Ормузский пролив проходило до четверти от общемирового объема поставок нефти и газа. В связи с неопределенностью вокруг дальнейшей организации судоходства глава государства указал на необходимость искать альтернативные маршруты поставок.

В качестве примера президент Франции привел проект строительства газопровода на территории Ирака, Сирии и Ливана. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты могли бы построить газопровод с выходом на другую сторону пролива, а Саудовская Аравия — на побережье Красного моря. Макрон также упомянул о возможности строительства газопровода на территории Египта с выходом к Средиземному морю.

Ранее Иран в соответствии с планируемым к подписанию меморандумом с США обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. По словам представителя МИД республики Исмаила Багаи, Тегеран намерен брать плату за оказание сопутствующих услуг, но не пошлины за проход судов.

Европа
Эммануэль Макрон
Большая семерка
Ормузский пролив
нефть
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