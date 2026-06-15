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15 июня 2026 в 19:22

Трамп поделился впечатлениями о последних разговорах с Путиным и Зеленским

Трамп: разговоры с Путиным и Зеленским в день рождения прошли очень хорошо

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Разговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прошли очень хорошо, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Глава Белого дома созвонился с коллегами 14 июня, передает РИА Новости.

Вчера у нас состоялись очень хорошие разговоры с Зеленским и президентом Путиным, — сообщил глава Белого дома.

Накануне, 14 июня, издание «Страна» сообщило, что Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Зеленский поздравил президента США с днем рождения. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие переговоры.

Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил, что Путин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с 80-летием. Представитель Кремля добавил, что беседа носила дружеский и откровенный характер и продолжалась около часа.

Ранее Трамп проигнорировал вопрос журналиста о возможной встрече с Зеленским. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как хозяин Белого дома ухмыляется в ответ на вопрос и быстро уходит.

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Владимир Зеленский
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