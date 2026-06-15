Президент Украины Владимир Зеленский пытается выставить себя полноправным членом «Большой семерки», заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Так он прокомментировал предложение политика о встрече во Франции, которое он адресовал российскому лидеру Владимиру Путину. По словам Перенджиева, поводом для подобных высказываний Зеленского стал недавний телефонный разговор между главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом России.

Зеленский думает, что он якобы является членом G7. То есть президент Украины хочет примазаться к составу и стать полноправным представителем «Большой семерки». Поэтому он считает, что якобы обладает правами и может приглашать Путина на саммит. Мне кажется, вся эта история — своего рода месть. Ее устроил, если не сам Зеленский, то его кураторы. Это месть за звонок Путина Трампу, в котором он поздравлял американского лидера с днем рождения. Глава Белого дома пообещал надавить и поговорить с Зеленским и европейскими лидерами. Они ничего не смогли придумать поинтереснее и организовали эту провокацию, — пояснил Перенджиев.

Ранее Путин заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине. По его словам, в данном процессе должны учитываться национальные интересы РФ.

До этого член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что мирные переговоры по Украине продолжаются и пойдут на пользу всем участникам процесса. По ее словам, СМИ, которые в 2016 году писали о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов, сейчас срывают диалог между Москвой и Киевом.