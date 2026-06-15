Названо основание для возбуждения дела о гибели группы Дятлова

Статья следователя Льва Иванова, вышедшая в годы распада СССР, — это юридически значимая явка с повинной, заявил в интервью NEWS.ru адвокат сестры Игоря Дятлова Евгений Черноусов. По его словам, Иванов извинился перед родственниками погибших туристов и признал, что «всем сказали неправду». Это прямое основание для возбуждения нового уголовного дела спустя 67 лет после гибели группы Дятлова, считает защитник.

Иванов тогда указал, что истинные причины случившегося знали всего несколько человек, в том числе первый секретарь обкома и прокурор области. То есть Иванов сказал «а», однако не сказал «б». Я считаю, что просто побоялся. Но, на мой взгляд, это действительно явка с повинной. А теперь давайте посмотрим Уголовно-процессуальный кодекс, в котором четко говорится, что основанием для возбуждения уголовного дела является явка с повинной, — сказал Черноусов.

По его словам, своими заявлениями следователь фактически перечеркнул все так называемое якобы проведенное им «расследование».

Защитник не исключил, что гостайна была связана с неудачным испытанием секретного оружия на Северном Урале. Именно поэтому, считает адвокат, расследование свернули за три месяца, а родственников даже не признали потерпевшими.

Ранее екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский рассказал, что родственники погибших туристов группы Игоря Дятлова добиваются пересмотра обстоятельств трагедии 1959 года. По его словам, вопрос о возможном возбуждении нового уголовного дела может быть решен только при выявлении признаков убийства в ходе проверки.