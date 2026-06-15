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15 июня 2026 в 20:14

Раскрыто, чем для Украины обернется потеря Славянска и Краматорска

Полковник Матвийчук: потеря Краматорска и Славянска ударит по экономике Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Взятие Славянско-Краматорской агломерации российскими войсками станет ударом по экономике Украины, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, потеря этих крупных городов также негативно скажется на моральном состоянии ВСУ и населения республики.

Владимир Зеленский обещает людям все восстановить. Однако потеря Славянска и Краматорска заставит руководителей украинской фашистской власти приступить к поиску мирных решений для урегулирования конфликта, — подчеркнул эксперт.

Ключевое значение взятия этих крупных городов заключается в том, что оно сыграет решающую роль в операции по освобождению Донбасса, добавил аналитик. Он подчеркнул, что за счет этого ВС РФ выйдут на административные границы ДНР.

Это даст возможность декларировать ее (ДНР — NEWS.ru) полное освобождение от оккупационных украинских войск, — указал Матвийчук.

МО России ранее сообщило, что продвижение ВС РФ в Константиновке заставило Киев приступить к эвакуации предприятий из Краматорска и Дружковки. Предположительно, эти производственные мощности перенесут на территорию Западной Украины.

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Елена Васильченко
Е. Васильченко
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