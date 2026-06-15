Военэксперт объяснил, чем чревата для ВСУ потеря Славянска и Краматорска Аналитик Артамонов: потеря Славянска и Краматорска значит для ВСУ развал фронта

Утрата украинскими войсками Славянско-Краматорской агломерации будет означать для них развал фронта, сказал NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, после этого ВСУ придется отступить за Днепр.

Для Киева потеря Славянска и Краматорска будет означать развал фронта. ВСУ придется отступать за Днепр, так как держаться в голой степи против противника, обладающего господством в воздухе за счет авиации и паритетом в «малом воздухе» благодаря БПЛА, а также дальнобойной артиллерией, РСЗО и ТОС, невозможно, — объяснил он.

Артамонов отметил, что отступление на правый берег Днепра даст украинским войскам передышку. Однако для политического руководства Украины это станет большим ударом, добавил собеседник.

Это будет означать потерю для хунты колоссальных пространств, уже поделенных между собой западными кураторами. [Президент Украины] Владимир Зеленский утратит в глазах своих хозяев «инвестиционную привлекательность» и превратится в «хромую утку». Возможно, такой ход событий спровоцирует еще и внутренний кризис власти в Киеве, что только ускорит разгром, — указал военэксперт.

Ранее полковник Анатолий Матвийчук рассказал, что потеря Краматорска и Славянска ударит по экономике Украины. Кроме того, она негативно скажется на моральном состоянии ВСУ.