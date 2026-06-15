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15 июня 2026 в 19:30

Лавров ответил на вопрос о сроках окончания конфликта на Украине

Лавров призвал не гадать о сроках завершения конфликта на Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общения с журналистами призвал не гадать о сроках завершения конфликта на Украине. По его словам, которые приводятся на сайте МИД, все решается в условиях, когда западные страны саботируют договоренности на Аляске.

Я бы не стал сейчас гадать. Все решается, как сказал президент [России Владимир] Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией саботируются договоренности Аляски, — отметил дипломат.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине. По его словам, в данном процессе должны учитываться национальные интересы России.

До этого член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются и пойдут на пользу всем участникам процесса. Она отметила, что СМИ, которые в 2016 году писали о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов, сейчас срывают диалог между Москвой и Киевом.

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