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15 июня 2026 в 17:35

Захарова коротко ответила на угрозы Германии Калининграду и Петербургу

Захарова назвала главу ВВС ФРГ неонацистом за слова об ударах по Калининграду

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала в беседе с РИА Новости командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна неонацистом. Он заявлял, что в случае конфликта с РФ НАТО будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря.

Неонацист, — сказала она.

Ранее немецкий политолог Александр Рар предположил, что власти Германии готовят население к возможному вооруженному конфликту с Россией в случае эскалации конфликта вокруг Украины. По мнению эксперта, генерал-лейтенант высказался в контексте обсуждения, которое сейчас ведется относительно вероятности атомного конфликта в Европе.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ФРГ угрожает России ударами по регионам из-за ослабления правящей партии. По мнению Дандыкина, таким образом немцы стремятся взять реванш, однако в этом случае последствия для них будут крайне негативными. Он подчеркнул, что немцы выбирают путь, который ведет не просто к тупику, а к полному поражению.

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