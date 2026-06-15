Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема резко осудил призыв главы Министерства иностранных дел Финляндии Элины Валтонен ужесточить визовую политику в отношении российских граждан. У себя в соцсетях он назвал коллективное наказание россиян очень опасным маневром.

Коллективное наказание российских граждан — очень опасный маневр, который хочет осуществить Элина. Правительство Валтонен и [премьер-министра страны Петтери] Орпо не имеет морального права требовать санкций и коллективного наказания для российских граждан, — написал политик.

Мема отметил, что кабинет Орпо заключил военное соглашение с Израилем в разгар продолжающегося геноцида, а также провел совместный военный форум в Хельсинки. Политик заявил, что Валтонен сначала должна прекратить сделку по поставкам оружия Тель-Авиву, и только потом проповедовать моральное превосходство другим странам.

Он добавил, что не услышал от главы финского МИД ни слова беспокойства по поводу гражданских лиц, подвергающихся обстрелам со стороны Украины. Финский политик подчеркнул, что международное право должно соблюдаться всеми сторонами, а не только в угоду Валтонен и ее соратникам.

Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин утверждал, что Берн ужесточил визовую политику в отношении граждан РФ. По его словам, в большинстве случаев россиянам выдаются однократные визы, привязанные к конкретным датам поездки, тогда как многократные визы стали редкостью.