В Госдуме назвали главный нюанс электронной почтовой системы

Электронная почтовая система не должна стать полной альтернативой бумажной корреспонденции, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, многие пожилые люди не умеют пользоваться смартфонами и порталом «Госуслуги».

В Госдуму внесен законопроект о создании электронной почтовой системы на базе портала «Госуслуги». Предполагается, что юридически значимые сообщения — уведомления, извещения, требования, документы — нужно будет отправлять через цифровые почтовые ящики в личных кабинетах. Идея правильная: это ускорит документооборот и сделает процессы прозрачнее. Но есть несколько «но», которые нельзя игнорировать. Во-первых, у многих бабушек и дедушек нет подтвержденной учетной записи, смартфона или навыков. Поэтому необходимо сохранить бумажный дубль для всех граждан до тех пор, пока они добровольно не перейдут на новый формат, — высказался Панеш.

Он подчеркнул, что пожилые люди могут не заметить долги и штрафы, а пени начнут расти, если государство будет отправлять через этот сервис квитанции ЖКХ, налоговые уведомления и судебные повестки. При этом, по мнению депутата, существует риск технических сбоев и взломов. Парламентарий отметил, что законопроект должен включать резервные каналы для доставки критически важных сообщений.

В то же время законопроект устанавливает, что для компаний и ИП доступ к цифровому почтовому ящику будет платным. Размер, порядок и сроки оплаты определит правительство. Но ИП — это тоже физическое лицо, зарегистрированное как предприниматель. Магазин на районе, парикмахерская, таксист — они и так платят налоги, страховые взносы, аренду. Дополнительный ежемесячный сбор может стать для них серьезной нагрузкой. Предлагаю освободить индивидуальных предпринимателей без наемных работников от электронной системы. А для всех остальных ИП установить символическую плату — не более 100 рублей в месяц, — добавил Панеш.

Он также указал, что если почтовый сервис будет завален спамом, люди перестанут им пользоваться или начнут пропускать важные письма. По словам депутата, законопроект должен прямо запрещать использование цифровых почтовых ящиков для рекламы и коммерческих рассылок без явного согласия получателя со штрафом за нарушение до 500 тыс. рублей.

Ранее депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях закон, который добавит на портал «Госуслуги» функцию тревожной кнопки. Она поможет людям, столкнувшимся с кибермошенничеством.