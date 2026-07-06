«Новое унижение»: на Кипре оценили перспективы встречи Зеленского и Трампа Христофору: Зеленского ждет провал на встрече с Трампом на саммите НАТО

Саммит НАТО в Анкаре может обернуться унижением для президента Украины Владимира Зеленского из-за нереалистичных ожиданий от возможной встречи с лидером США Дональдом Трампом, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. По его словам, украинский лидер рассчитывает, что демонстрация последствий ударов беспилотников сможет повлиять на позицию Белого дома.

Журналист также отметил, что украинская сторона, по его мнению, переоценивает свои возможности и поддержку со стороны ЕС. Он считает, что в итоге будут давить на самого Зеленского.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп проведет несколько двусторонних встреч на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер встретится с Владимиром Зеленским 7–8 июля.

До этого бывший пресс-секретарь Юлия Мендель написала, что президент Украины Владимир Зеленский препятствует завершению конфликта. По ее словам, глава государства воплощает в жизнь сценарии своего комедийного шоу «Квартал 95».