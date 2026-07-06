К поискам пропавших детей в Туве привлекут ветеранов СВО

В Туве к поискам двух пропавших девочек планируют привлечь ветеранов специальной военной операции, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. Для координации работ в регионе создадут специальный республиканский штаб.

Провел совещание по поисковым работам двух наших девочек <...>. Поручил министру по делам молодежи Буяну Куулару мобилизовать молодежные движения и по возможности привлечь ветеранов СВО — их навыки ориентирования и железная дисциплина сейчас необходимы, — заявил Ховалыг.

Две девочки пропали вечером 1 июля после того, как ушли гулять и не вернулись домой. На берегу Енисея были обнаружены их телефоны и обувь. В поисковой операции участвуют более 800 человек, включая волонтеров, водолазов, кинологов и группы на сапбордах. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, основной из которых остается возможное утопление детей.

Ранее стало известно, что в ходе поисков девочек спасатели обследовали 97 км береговой линии. 5 июля зона поисков была расширена до Улуг-Хемского района.