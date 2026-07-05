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05 июля 2026 в 18:05

Почти тысяча человек и 10 БПЛА пятые сутки ищут исчезнувших в Туве девочек

МЧС: 883 человека обследовали 97 км берега во время поисков двух девочек в Туве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Спасатели обследовали 97 км береговой линии в ходе поисков двух девочек, пропавших в Туве, сообщили в региональном главке МЧС в мессенджере МАКС. В ведомстве рассказали, что 5 июля зона поисков была расширена до Улуг-Хемского района. По данным МЧС, в воскресенье в в поисковых группах задействовали 883 человека и 186 единиц техники, включая 21 плавсредство и 10 беспилотников.

Спасатели обследовали 97 км береговой линии, осмотрели 67 островов и 28 завалов; с применением беспилотной авиации выполнено девять полетов, обследована прибрежная зона от села Оттук-Даш Кызылского района до села Ийи-Тал Улуг-Хемского района, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что две девочки пропали вечером 1 июля. До этого сестра пропавшего ребенка заявила, что подростки никогда не уходили из дома без разрешения. По ее словам, сперва родители начали самостоятельно их искать. Позднее их мобильные телефоны были обнаружены на берегу Енисея неподалеку от места проживания. Родственница также отметила, что девочки хорошо учились, не уходили надолго и не конфликтовали с родителями.

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