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06 июля 2026 в 07:23

«Радикальные ошибки»: сенатор дал совет Европе, как вылезли из пропасти

Косачев: Европа должна сменить целое поколение политиков для выхода из пропасти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Целое поколение европейских политиков должно уйти с арены, прежде чем новые лидеры получат возможность что-то реально изменить, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, эти акторы несут прямую ответственность за фатальные и радикальные ошибки, допущенные так называемой объединенной Европой после окончания Холодной войны.

Целое поколение европейских политиков должно уйти в прошлое, нынешнее поколение несет прямую ответственность за те фатальные радикальные ошибки, которые натворила так называемая объединенная Европа после завершения Холодной войны, — заявил собеседник агентства.

При этом сенатор особо отметил, что все это произойдет отнюдь не в перспективе ближайших трех-четырех-пяти лет. По мнению Косачева, ошибки европейских политиков, допускавшиеся начиная с 1990-х годов, носили самый разнообразный характер.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации заявил, что Европейский союз нельзя допускать к переговорному процессу по Украине. Он добавил, что роль евросообщества ничтожна и ее, по сути, не существует. Кроме того, сенатор предположил, что Европа будет выступать на стороне Киева.

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