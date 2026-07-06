Подразделения ВС РФ проводят эвакуацию гражданского населения и раненых военнослужащих в Константиновке, сообщил ТАСС командир 2-го батальона 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Крупный. По его словам, работа по эвакуации продолжается на месте.

Другой командир, с позывным Агалу, заявил, что преимущество освобождения Константиновки заключается в открытии пути в Направлении Краматорска. Кроме того, это позволяет добраться до Славянска.

Оно открывает нам дорогу, самое главное — Краматорск. Славянск справа будет у нас, получается, восточный. Самое главное, что мы на Краматорск начнем движение и быстрее уничтожим противника, — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Александровка. По данным ведомства, российская армия заняла район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров.

До этого российские военные установили контроль над населенным пунктом Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Задачу осуществили подразделения Южной группировки войск.