Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 06:03

Военные РФ эвакуируют жителей Константиновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подразделения ВС РФ проводят эвакуацию гражданского населения и раненых военнослужащих в Константиновке, сообщил ТАСС командир 2-го батальона 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Крупный. По его словам, работа по эвакуации продолжается на месте.

Другой командир, с позывным Агалу, заявил, что преимущество освобождения Константиновки заключается в открытии пути в Направлении Краматорска. Кроме того, это позволяет добраться до Славянска.

Оно открывает нам дорогу, самое главное — Краматорск. Славянск справа будет у нас, получается, восточный. Самое главное, что мы на Краматорск начнем движение и быстрее уничтожим противника, — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Александровка. По данным ведомства, российская армия заняла район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров.

До этого российские военные установили контроль над населенным пунктом Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Задачу осуществили подразделения Южной группировки войск.

Регионы
Россия
Константиновка
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Италия якобы вышла на русский след в своих спецслужбах
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.