«Погибли люди»: Небензю возмутила позиция Запада после страшной атаки ВСУ Небензя счел циничной позицию Запада по атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Западные страны заняли циничную позицию в ООН по вопросу террористической атаки ВСУ на колледж в Старобельске, сообщил РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя. По его словам, на заседании Совета безопасности организации украинская сторона всячески отрицала произошедшее, в том числе факт гибели несовершеннолетних.

Естественно, вторили и западные покровители. Причем это выглядело все очень цинично, потому что погибли люди, — заявил дипломат.

Еще 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористическом ударе ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным республиканских властей, в результате атаки погибли 22 человека, более 40 получили ранения.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Запад пытается любыми способами не допустить привлечения Киева к ответственности за совершаемые деяния. Он подчеркнул, что подобные действия зарубежных покровителей лишь подталкивают радикалов к дальнейшему насилию.