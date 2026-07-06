В Госдуме рассказали о новых правилах выдачи медицинских справок

С 1 сентября 2026 года в России вступит в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). По его словам, теперь получать медицинские документы смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники.

Он уточнил, что справки и заключения разрешат оформлять в произвольной форме, если иное не установлено законом. Также упрощается выдача медицинских документов в электронном виде. Отдельное согласие пациента на электронную форму больше не потребуется.

Панеш отметил, что с 1 сентября перестает действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи для организаций, оказывающих психиатрическую, наркологическую помощь и помощь пациентам с ВИЧ. Кроме того, получить справки можно будет только в случае, если соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента.

Ранее стало известно, что в России вступил в силу закон, который предполагает уголовную ответственность в качестве наказания за подделку и оборот медицинских документов о наличии заболеваний. Документ опубликован на портале правовых актов. Речь идет о болезнях, представляющих опасность для окружающих.