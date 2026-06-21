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21 июня 2026 в 11:19

Наказание за подделку медсправок ужесточили в России

Закон об ужесточении наказания за подделку медсправок вступил в силу в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России вступил в силу закон, который предполагает уголовную ответственность в качестве наказания за подделку и оборот медицинских документов о наличии заболеваний. Документ опубликован на портале правовых актов. Речь идет о болезнях, представляющих опасность для окружающих.

10 июня президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ. Он вступил в силу по истечении 10 дней. Теперь за подделку справок может грозить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей и ограничение свободы сроком до четырех лет.

Ранее депутаты Госдумы во главе с председателем комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым предложили гарантировать медицинским работникам минимальный уровень заработной платы не менее четырех МРОТ. Данное предложение было направлено в правительство РФ.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости в России могут начать назначать автоматически, без необходимости подачи заявления. Соответствующий проект закона Минтруда был опубликован для общественного обсуждения.

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