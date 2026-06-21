ГД раскрыла, когда страховую пенсию будут назначать автоматически Стенякина: страховую пенсию в России будут назначать автоматически с 2027 года

С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости в России могут начать назначать автоматически, без необходимости подачи заявления, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Соответствующий проект закона Минтруда уже опубликован для общественного обсуждения.

Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявление в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии, — сказала Стенякина.

Фонд сам примет решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения нужного возраста на основе уже имеющихся данных и уведомит будущего пенсионера в течение трех рабочих дней. Новый порядок будет распространяться на пенсии по старости (для женщин в 60 лет, мужчин в 65) и досрочные выплаты для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

Исключение — граждане с периодами работы за границей: их стаж потребует подтверждения. Условие для автоматического назначения — не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в России в мае 2026 года практически достиг 26 тыс. рублей. Год назад этот показатель составлял 24 тыс. рублей.