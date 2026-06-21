Стал известен размер средней пенсии неработающих россиян в мае 2026 года ТАСС: пенсия неработающих россиян достигла почти 26 тыс. рублей в мае 2026 года

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в России в мае 2026 года практически достиг 26 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда, изученных ТАСС. Год назад этот показатель составлял 24 тыс. рублей.

Согласно материалам ведомства, средняя пенсия неработающих составила 25 839 рублей, увеличившись за год более чем на 1,8 тыс. рублей. Для сравнения, средний размер пенсии среди работающих граждан в мае текущего года сложился на уровне 23,7 тыс. рублей.

Разрыв между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров сохраняется, однако в абсолютных цифрах обе категории демонстрируют положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Данные приведены без учета единовременных выплат и региональных надбавок.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская объяснила, что максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров по итогам августовского перерасчета составит 470,28 рубля в месяц. С 1 августа в России будет проведен перерасчет страховых пенсий для граждан, официально работавших в 2025 году, при этом его размер ограничен тремя пенсионными баллами. По словам эксперта, августовский перерасчет 2026 года принципиально отличается от плановой индексации.