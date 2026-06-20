Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 07:04

Эксперт раскрыла, как работающим пенсионерам добиться максимальной надбавки

Финэксперт Подольская: работающие пенсионеры могут получить по 470 рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров по итогам августовского перерасчета составит 470,28 рубля в месяц, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. С 1 августа в России будет проведен перерасчет страховых пенсий для граждан, официально работавших в 2025 году, при этом его размер ограничен тремя пенсионными баллами.

Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рублей. Таким образом, максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия работающих пенсионеров, составит в 2026 году 470,28 рублей в месяц, — заявила собеседница агентства.

По словам эксперта, августовский перерасчет 2026 года принципиально отличается от плановой индексации. Он рассчитывается исходя из страховых взносов, перечисленных работодателем за 2025 год, а итоговая величина прибавки напрямую зависит от размера официальной заработной платы пенсионера. Подольская также обратила внимание на то, что гражданам не потребуется самостоятельно обращаться в Социальный фонд с заявлением.

Ранее средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в мае текущего года превысил 25,3 тыс. рублей, согласно данным Социального фонда России. За прошедший год эта сумма увеличилась приблизительно на 2 тыс. рублей.

Общество
Россия
работающие пенсионеры
пенсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасное небо» накрыло российский регион из-за ВСУ
Шурыгину могут перевести из обвиняемых в потерпевшие по делу о порнографии
Над Самарской областью закрыли воздушное пространство
Эксперт раскрыла, как работающим пенсионерам добиться максимальной надбавки
В Тульской области уничтожили семь украинских БПЛА за ночь
Жуткое пекло — невиданные +34 и ни капли дождя: погода в России 22–28 июня
Зоопсихолог ответила, почему некоторые кошки любят «помогать» хозяевам
Зеленский испортил ужин лидеров стран Европы
Нетаньяху может попытаться сорвать мирное соглашение с Ираном
Назван способ, как ускорить решение автомобильных споров по страховке
Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию
В России вводят правила перехода на новую систему высшего образования
Освобождение Славянска и Краматорска: успехи ВС РФ к утру 20 июня
В Госдуме рассказали о новых преимуществах для инвесторов
На Украине считают, что Зеленский может планировать вторжение в Белоруссию
Экс-премьер Украины связал работу биолабораторий с госпереворотом 2014 года
В трех аэропортах России ограничили прием и отправку самолетов
Запад оказался в тревоге после удара Мадьяра по Киеву
В России появится «Черная книга» растений
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 июня
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.