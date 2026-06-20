Эксперт раскрыла, как работающим пенсионерам добиться максимальной надбавки

Максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров по итогам августовского перерасчета составит 470,28 рубля в месяц, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. С 1 августа в России будет проведен перерасчет страховых пенсий для граждан, официально работавших в 2025 году, при этом его размер ограничен тремя пенсионными баллами.

Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рублей. Таким образом, максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия работающих пенсионеров, составит в 2026 году 470,28 рублей в месяц, — заявила собеседница агентства.

По словам эксперта, августовский перерасчет 2026 года принципиально отличается от плановой индексации. Он рассчитывается исходя из страховых взносов, перечисленных работодателем за 2025 год, а итоговая величина прибавки напрямую зависит от размера официальной заработной платы пенсионера. Подольская также обратила внимание на то, что гражданам не потребуется самостоятельно обращаться в Социальный фонд с заявлением.

Ранее средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в мае текущего года превысил 25,3 тыс. рублей, согласно данным Социального фонда России. За прошедший год эта сумма увеличилась приблизительно на 2 тыс. рублей.