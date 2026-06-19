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19 июня 2026 в 08:05

В Соцфонде назвали средний размер пенсии россиян

Соцфонд России: средний размер пенсии в мае составил 25 399 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в мае текущего года составил свыше 25,3 тыс. рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. За год сумма выросла примерно на две тысячи рублей.

Так, 1 мая 2026 года пенсия работающих и неработающих граждан была зафиксирована на уровне 25 399 рублей. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали около 23 453 рублей. При этом самая высокая пенсия пришлась на Чукотский автономный округ — 42 264 рубля.

Ранее сообщалось, что почти 600 тыс. пенсионеров и граждан предпенсионного возраста получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2025 году. С начала года было назначено 719,7 тыс. выплат пенсионных накоплений, из этого числа 592,6 тыс. пришлись на единовременные выплаты.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что в России по ряду причин могут приостанавливать выплаты пенсии. Он отметил, что с этим могут столкнуться люди с инвалидностью и те, кто получает пособие по потере кормильца.

Общество
Россия
Социальный фонд
пенсии
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