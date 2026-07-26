Кому повысят пенсию в 2027-м: полный список категорий и размеры индексации

В 2027 году пенсионная система России готовит ряд изменений, которые затронут практически все категории получателей. Давайте разберемся по порядку, кому и на сколько увеличат пенсии в 2027 году.

Страховые пенсии: двойная индексация с 1 февраля и 1 апреля

Страховые пенсии — это те, что приходят каждый месяц большинству наших пенсионеров. В 2027 году страховые пенсии поднимут дважды — в феврале и в апреле. Первый раз пенсии вырастут 1 февраля. Размер прибавки привяжут к тому, насколько подорожали товары и услуги в 2026 году. По плану, это будет 4%. Второй раз — 1 апреля. Тут прибавка будет зависеть от того, сколько денег заработал Социальный фонд за прошлый год. Ожидается, что это будет еще 3,4%. Если сложить оба повышения, то за год пенсия может вырасти примерно на 7,5%.

Но не стоит воспринимать эти цифры как окончательные. Точные проценты назовут позже — перед каждым этапом повышения. Февральская индексация будет опираться на официальные данные об инфляции, а апрельская — на реальные доходы фонда.

Работающие пенсионеры: беззаявительный перерасчет с 1 августа

Есть и те, кто вышел на пенсию, но не сидит сложа руки, а продолжает работать. С 1 августа 2027 года Социальный фонд автоматически пересчитает им пенсию — без всяких заявлений и хождений по кабинетам. В расчет возьмут те страховые взносы, которые работодатель платил за вас в 2026 году. Но есть потолок — прибавка не может быть больше стоимости 3 пенсионных баллов для тех, кто формирует только страховую пенсию. Для накопительной пенсии предельное количество баллов составит 1,875.

Страховые пенсии: двойная индексация с 1 февраля и 1 апреля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Военные пенсионеры: плановое повышение с октября 2027 года

Военные пенсии тоже повысят в 2027 году. Для них индексация традиционно запланирована на октябрь. Военные пенсии всегда поднимают вслед за зарплатами действующих военнослужащих — когда повышают оклады, следом растут и пенсии бывших военных. Точный процент объявят ближе к осени, но сам факт повышения уже зафиксирован в бюджете.

Бывшие летчики и шахтеры: отдельные доплаты

Некоторые профессии дают право на особые доплаты. Это касается бывших летчиков и шахтеров — у них тяжелые условия труда, и государство делает для них отдельные прибавки. Такие доплаты пересматривают несколько раз в году. В 2027-м их будут корректировать целых четыре раза. Конкретные даты и суммы объявят в течение года, но сам факт пересмотра уже решен.

Накопительные пенсии: увеличение с августа

Кроме страховых, есть еще и накопительные пенсии. Их получают те, кто сумел отложить деньги на старость до 2014 года. С 1 августа 2027 года эти выплаты тоже вырастут. И опять — никаких заявлений, все сделают автоматически.

Матери-героини и северные пенсии

Отдельно стоит сказать о матерях-героинях. Хотя в бюджете на 2027 год не прописаны отдельные цифры, они получают страховую пенсию по старости с особыми льготами, поэтому на них действуют общие правила индексации.

Что касается северных пенсий — они тоже поднимаются в общем порядке. Их размер зависит от районного коэффициента, который добавляют к базовой сумме. Но этот коэффициент действует, только пока вы живете на Севере. Как только переезжаете в теплые края — коэффициент меняется или вовсе снимается.

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