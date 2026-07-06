Россиянам могут начать раздавать деньги в честь важного праздника

В России необходимо ввести денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности, причем размер выплат должен зависеть от числа детей, высказал мнение в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Праздник ежегодно отмечается в России 8 июля. В этот же день Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, которые издревле считались покровителями семьи и брака на Руси.

Я считаю, что необходимо обязательно ввести выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности. И выплаты должны быть с учетом количества детей. И это будет еще одна из важных мер поддержки многодетных семей, — заявил собеседник агентства.

По мнению замсекретаря ОП РФ, подобная мера стала бы не просто символичным подарком к главному семейному празднику, но и ощутимой финансовой поддержкой. В каникулярный период расходы многодетных семей, как правило, существенно возрастают. Гриб подчеркнул, что такая выплата стала бы знаком уважения со стороны государства к многодетным семьям.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ежегодно выплачивать по 20 тыс. рублей на каждого ребенка в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Он пояснил, что эта мера станет не только финансовой поддержкой, но и символом того, что государство высоко ценит каждую российскую семью.