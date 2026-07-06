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06 июля 2026 в 08:04

В Иране ожидают до 20 млн участников шествия в память об Али Хаменеи

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сотни тысяч жителей Тегерана направляются по улице Энгелаб к магистрали Демавенд, чтобы присоединиться к траурному шествию с гробами верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, сообщает ТАСС. По данным иранских властей, в церемонии могут принять участие от 15 до 20 млн человек.

Иран всегда побеждал и будет побеждать, мы надеемся на победу России, нашего друга, союзника и соседа, поддерживаем вашего президента [Владимира Путина] и просим вас передать ему теплый привет, — сказал полковник иранской армии, обеспечивающий безопасность церемонии.

Гробы планируется пронести от магистрали Демавенд по центральной улице Энгелаб до площади Азади. Протяженность маршрута составляет около 15 км. Местные жители отмечают, что из-за большого числа участников движение колонны будет медленным, поэтому паломники смогут добраться до площади Азади лишь к вечеру.

Ранее стало известно, что действующий лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, сменивший отца на посту верховного лидера Ирана, так и не появился на публике даже во время похорон. Телевидение Ирана показало Мостафу, Мейсама и Масуда Хаменеи, совершавших молитву в огромном дворе религиозного комплекса в Тегеране.

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